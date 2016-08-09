Ученые установили: чтобы брак был счастливым, нужно хорошо высыпаться

Американские ученые из Университета Флориды считают: крепкий ночной сон - залог крепкого брака. Как показали исследования, если супруги хорошо выспались, на следующий день уровень удовлетворения браком оказывался высоким, пишет meddaily.ru со ссылкой на CTV News.

Сон важен для способности переводить внимание с неприятных вещей (часть процесса саморегуляции). И это полезный навык, когда один партнер оценивает другого. Но саморегуляция требует затрат энергии, которую, как раз, можно восполнить во время сна. К тому же, согласно статистике, до трети живущих вместе партнеров говорят, что проблемы со сном накладывают негативный отпечаток на отношения в паре.

Ученые исследовали все эти аспекты на примере 68 пар молодоженов. Исследование продолжалось в течение семи дней. Пары фиксировали количество часов сна. Также проводилась оценка общего уровня удовлетворенности отношениями, оценка качества отношений в нескольких сферах (домашние дела, объем времени, проводимого вместе, то, как пары разрешали конфликты).

Читайте такжеБрак укрепляет здоровье - исследованиеВыводилась оценка от 1 (недовольны отношениями вовсе) до 7 (очень довольны). Оказалось, в те дни, когда пары дольше спали, балл был выше. Притом, мужчинам было проще сохранить удовлетворение браком, когда они высыпались.