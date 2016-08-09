Искусственный интеллект диагностировал у женщины редкую форму лейкемии

Случай произошел в Токийском университете медицинских наук. Врачи прописали курс терапии для пациентки, однако он не дал результата. Тогда медики обратились за помощью к IBM Watson, чтобы попытаться найти более эффективное решение, пишет hromadske.ua со ссылкой на Silicon Angle.

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Искусственный интеллект определил, что женщина действительно страдает от иной формой лейкемии (а не той, от которой ее лечили врачи). IBM Watson поставил диагноз с учетом генетических данных пациентки и истории ее болезни. Эти параметры компьютер сравнил с информацией о 20 млн других историй болезни в своей базе. Он диагностировал другую форму лейкемии и, соответственно, предложил другое лечение.

IBM Watson поступил в коммерческую эксплуатацию в 2013 году, в качестве альтернативы врачам-диагностам. Перед этим искусственный интеллект выучил около 605 тысяч медицинских документов и 25 тысяч историй болезни.