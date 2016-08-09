Просмотр видео о природе существенно снижает уровень агрессии - психологи
Эксперимент, проведенный в американской тюрьме, показал, что просмотр видеороликов о природе существенно снижает агрессивность и склонность к самоубийствам среди заключенных.
Доклад по результатам исследования был представлен на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации, пишет Popular Science.
Читайте такжеПсихологи назвали главную причину агрессивности детей
План эксперимента одобрил начальник тюрьмы «Снэйк-Ривер» (штат Орегон) Марк Нут. Эксперты собрали медиатеку из 38 фильмов о природе — с видами морей, лесов, рек, космоса, неба и облаков. Затем в одном из дворов поставили проектор, а заключенным предложили смотреть фильмы во время прогулки.
Для эксперимента выбрали блок E, где расположен особый корпус (Intensive Management Unit) — там сидят наиболее опасные заключенные, а также приговоренные к смертной казни. Половина из них имели возможность смотреть видеоролики о природе, другая половина — нет. Спустя год психологи сравнили поведение и провели психологическое тестирование двух групп заключенных.
Читайте такжеБородатые мужчины нередко обладают асоциальным поведением
Оказалось, что просмотр фильмов существенно снизил уровень агрессивности, раздражительности, нервозности. Кроме того, среди получивших доступ к «картинкам природы» количество инцидентов с применением насилия снизилось на 26 процентов.
Психологи подчеркивают, что помещенные в тюрьму люди страдают от дефицита контакта с природой (термин Ричарда Лоува), и даже небольшие «дозы» образов естественного мира способны улучшить психическое здоровье и снизить уровень гормонов стресса.