Просмотр видео о природе существенно снижает уровень агрессии - психологи

Доклад по результатам исследования был представлен на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации, пишет Popular Science.

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План эксперимента одобрил начальник тюрьмы «Снэйк-Ривер» (штат Орегон) Марк Нут. Эксперты собрали медиатеку из 38 фильмов о природе — с видами морей, лесов, рек, космоса, неба и облаков. Затем в одном из дворов поставили проектор, а заключенным предложили смотреть фильмы во время прогулки.

Для эксперимента выбрали блок E, где расположен особый корпус (Intensive Management Unit) — там сидят наиболее опасные заключенные, а также приговоренные к смертной казни. Половина из них имели возможность смотреть видеоролики о природе, другая половина — нет. Спустя год психологи сравнили поведение и провели психологическое тестирование двух групп заключенных.

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Оказалось, что просмотр фильмов существенно снизил уровень агрессивности, раздражительности, нервозности. Кроме того, среди получивших доступ к «картинкам природы» количество инцидентов с применением насилия снизилось на 26 процентов.

Психологи подчеркивают, что помещенные в тюрьму люди страдают от дефицита контакта с природой (термин Ричарда Лоува), и даже небольшие «дозы» образов естественного мира способны улучшить психическое здоровье и снизить уровень гормонов стресса.