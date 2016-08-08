В Пакистане в результате взрыва возле больницы погибли десятки людей

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

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По данным очевидцев, взрыв произошел в то время, когда более 50 человек, сопровождая тело известного юриста Билала Анвара Каси, застреленного ранее в понедельник, заходили в правительственную больницу. Среди них было много журналистов и юристов.

Причина атаки пока неизвестна. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.