Конструкторы создали часы для незрячих, которые помогут "почувствовать" время

В России создали специальные часы, предназначенные для слепых и слабовидящих людей. Они называются Feel Your Time (Почувствуй Свое Время) и они действительно дают возможность своим владельцам «почувствовать», который час – люди, которые носят часы, ощущают вибрации тактильных стрелок, определяя таким образом время, сообщает Медпортал.

Пользоваться часами довольно просто. Чтобы почувствовать вибрации, нужно провести пальцем по часам – они завибрируют в тех местах, где находятся цифры, определяющие часы и минуты. За минутную стрелку отвечает двойная вибрация, а за часовую – однократная. В том случае, если часовая и единичная стрелки указывают на одно и то же деление – в этом месте будет ощущаться тройная вибрация.

Часы предназначены не только для слабовидящих людей, но и для тех, чье зрение в полном порядке. Создатель часов, проект forblind.org, поясняет, что это еще и стильный аксессуар, который пригодится любому. Часы изготовлены из стали и способны проработать около полугода на одном заряде аккумулятора.

Читайте такжеУ каждого человека - сугубо свои биологические "часы"«Часы FYT-1.0 стали воплощением двух моих желаний. Несколько лет назад я мечтал о создании оборудования для незрячих и о создании необычных часов. Реализовав несколько проектов для людей с ограниченными возможностями, я начал работать над часами для незрячих. Архитектор Надежда Решетова продумала дизайн часов с учетом визуальных и тактильных ощущений и законов эргономики», — пояснил руководитель проекта Виталий Муниров.

Деньги на доработку прототипа и производство первых образов было решено собрать с помощью краудфандинга. Сейчас создатели тактильных часов запустили кампанию по сбору средств.