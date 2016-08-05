Новый препарат против гепатита одобрен в ЕС

Препарат выйдет на рынок под торговым наименованием Zepatier, пишет Remedium.

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По решению Европейской комиссии, лекарственное средство может использоваться как монотерапия или в сочетании с рибавирином для терапии взрослых пациентов.

В клинических исследованиях было показано, что комбинированное ЛС на основе гразопревира (grazoprevir) и илбасвира (elbasvir) позволяет 96% пациентов с вирусным гепатитом С (ВСГ) генотипа 1b достигнуть устойчивого вирусологического ответа через 12 недель после завершения лечения. Среди пациентов с хроническим ВГС генотипа 1a данный показатель составил 93% и 95% при монотерапии новым препаратом и в комбинации с рибавирином, соответственно.

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Компания MSD намерена запустить продажи Zepatier в ЕС в конце 2016 года или в начале 2017-го. В начале этого года лекарственное средство было зарегистрировано на территории США. Тогда в Reuters сообщили, что ожидаемая цена нового противогепатиного ЛС составит 54 тыс. долларов за 12-недельный курс.

Гразопревир является ингибитором вирусной протеазы NS3/4A, в свою очередь илбасвир – ингибитор комплекса репликации NS5A.