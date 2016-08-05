Ученые выявили ген "материнского проклятия"

Подобное явление называется «материнским проклятием», и оно впервые наблюдалось в экспериментальных условиях. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале eLife, пишет Лента.ру.

Эксперимент, целью которого было обнаружение мутаций в митохондриях плодовой мухи и определение их влияния, длился более четырех лет. В ходе исследования биологи определяли жизнеспособность и плодовитость мужского потомства.

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Ученые создали 18 линий дрозофилы, каждая из которых изначально состояла из 300 самок и 100 самцов. В 12 линиях из каждого нового поколения (всего их было 35) отбирались девственные самки для спаривания с дрозофилами из первого, а в оставшихся шести самкам позволяли совокупляться с любыми самцами.

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Биологи выявили точечную мутацию в митохондриальном геноме одной из линий. Ген, в котором она произошла, кодирует цитохром с-оксидазу. Этот фермент восстанавливает вдыхаемый кислород с образованием воды.

Несмотря на то, что в белке заменяется только одна аминокислота, мутация оказывала негативное влияние на производство спермы и подвижность сперматозоидов у самцов. При этом на самок она никак не воздействовала.

По мнению исследователей, изменения в геноме митохондрий могут быть ответственны за неизлечимое бесплодие у мужчин. Само «материнское проклятие» в ходе исследования впервые наблюдалось в экспериментальных условиях. Примеры негативного влияния митохондриальных генов на самцов были известны и ранее, однако доказательств отсутствия воздействия на самок не было.

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Митохондрии, согласно общепринятой теории, первоначально были бактериями, которые развили способность обезвреживать токсичные молекулы кислорода и использовать их для получения энергии. Позднее они стали органеллами эукариотической клетки, которая таким образом получила двойной геном — один находится в ядре, а другой в митохондриях. При этом митохондриальные гены наследуются только от матерей. Если мутации в них являются вредными исключительно для самцов, то они оказываются невосприимчивыми к естественному отбору.