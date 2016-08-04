Ученые установили, как возобновить двигательные функции после повреждения мозга

Мозговая ткань страдает в результате инсульта, черепно-мозговой травмы (ЧМТ) или при нейродегенеративных заболеваниях. Если поражена двигательная кора головного мозга, человеку становится сложно контролировать свои движения. Сотрудники Медицинской школы Бостонского университета обнаружили, что нуклеозид инозин, выделяющийся клетками при метаболическом стрессе, может восстановить двигательный контроль после ЧМТ (черепно-мозговой травмы).

Читайте такжеЭлектрическая стимуляция мозга улучшает рабочую память человека - исследованиеРанее ученые провели исследование на грызунах. В новом исследовании участвовали 8 макак-резус в возрасте от 5 до 10 лет (эквивалентно 15-30 годам у людей), передает Мeddaily.ru со ссылкой на Eurek Alert. Специалисты обследовали животных, в том числе оценили их мелкую моторику. Всем обезьянам в начале исследования сделали МРТ. Аномалий головного мозга у животных не выявили.

Читайте такжеАспирин эффективен при вторичной профилактике инсульта После подопытные животные получили травмы мозга в областях, контролирующих ведущую лапу. Затем 4 макак лечили инозином, а остальные получали плацебо. Через 14 недель исследователи вновь оценили моторные функции обезьян. Восстановление произошло в обеих группах. Однако 3 из 4 обезьян, лечившихся инозином, смогли захватывать предметы так же, как до травмы. А животные, получавшие плацебо, использовали компенсаторный щипковый захват вместо обычного.