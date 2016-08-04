Удаление воспалённых миндалин и аппендикса повышает шансы зачать ребенка

У женщин, перенесших одну из этих операций или обе, повышается вероятность забеременеть. Это обнаружили исследователи из Университета Данди и Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали данные 54675 женщин, перенесших операцию по удалению аппендикса, 112607 представительниц прекрасного пола, которым удалили миндалины, 10340 женщин, которым делали обе операции, и 355244 участниц, которым операции не делали.

Читайте такжеОрехи подавляют воспалительные процессы в организме - ученыеСпециалисты обнаружили: забеременеть удалось 54,4% женщин с удаленным аппендиксом, 53,4% с удаленными миндалинами, 59,7% участниц, перенесших обе операции, и всего 43,7% из контрольной группы, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com. Так, у женщин, которым сделали обе операции, фертильность оказалась выше всего.

Читайте такжеАспирин способствует зачатию мальчикаИсследователи предполагают: возможно, дело в поведении женщин после двух хирургических вмешательств. Или же забеременеть помогает удаление воспаленных органов. Чтобы узнать больше, необходимы дальнейшие исследования.