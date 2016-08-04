В США стартовали клинические исследования вакцины против вируса Зика

В рамках КИ I фазы будет оцениваться безопасность вакцины и ее способность вызывать иммунный ответ у здоровых добровольцев, пишет Ремедиум.

Читайте такжеКак уберечься от заражения опасными инфекциями в Бразилии: рекомендации инфекционистаВ клинических исследованиях примут участие 80 волонтеров в возрасте 18-35 лет. Добровольцы будут рандомизированы в 4 группы: всем участникам препарат будет введен в первый день КИ, далее половина из них пройдет ревакцинацию через 8 или 12 недель, а второй половине добровольцев препарат будет введен еще два раза (на 4 и 8 неделе или на 4 и 20 неделе КИ). Контроль эффективности вакцины будет осуществляться в течение 18 месяцев.

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Предварительные результаты клинических исследований I фазы ожидаются к концу 2016 года. В случае успешного завершения первой фазы КИ, II фаза будет запущена в начале 2017 года в регионах, где наблюдается распространение вируса Зика.

Экспериментальная генная вакцина против вируса Зика была создана в Исследовательском центре вакцин NIAID. Данная вакцина не содержит инфекционный материал.

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В прошлом месяце компании Inovio и GeneOne Life Science сообщили о получении разрешения на проведение клинических исследований первой вакцины против вируса Зика. В доклинических исследованиях экспериментальной вакцины GLS-5700 было показано, что ее применение вызывает устойчивый иммунный ответ у различных лабораторных животных. На основании полученных результатов был сделан вывод о перспективности вакцины в борьбе с распространением вируса Зика.