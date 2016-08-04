Употребление алкоголя влияет на уровень иммунитета - исследование

Оказывается, у любителей выпить уменьшается уровень выдыхаемого оксида азота – незаменимого газа в борьбе с различными патогенами, пишет Здоровье.

Оксид азота (ОА) представляет собой бесцветный газ, производимый организмом во время дыхания. Он вызывает гибель многих вирусов, бактерий, грибов и простейших. При снижении ОА нарушается защитная система человека, снижается иммунитет. Ухудшение синтеза ОА может быть обусловлено злоупотреблением алкогольных напитков.

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По результатам нового масштабного исследования, в которое были включены данные по 12 тысячам взрослых, у злоупотребляющих алкоголем индивидуумов уровень ОА был значительно ниже, чем у их воздерживающихся сверстников.