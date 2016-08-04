Исследователи из Вьетнама создали тест, выявляющий бактериальную инфекцию за 5 минут

Это позволит своевременно выписать необходимые антибиотики, а в том случае, если возбудителем окажется не бактерия, отказаться от их назначения, пишет Медпортал.

Подобные разработки очень важны в связи с широким распространением бактериальных штаммов, обладающих резистентностью к антибиотикам. Штаммы, которые устойчивы ко всем существующим антибиотикам, уже были обнаружены практически во всех уголках земного шара, а «супергонорея», которую не берут традиционные лекарственные схемы, встречается все чаще. Тест позволит назначать антибиотики только в том случае, если они действительно нужны.

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Тест основан на определении концентрации в крови С-реактивного белка, являющегося биомаркером, указывающим на развитие бактериальной инфекции. Низкий уровень белка свидетельствует о вирусной природе инфекции, не требующей назначения антибиотиков.

Авторы проверяют эффективность своей разработки в 10 медицинских центрах: уже показано, что частота назначения антибиотиков в них сократилась, что свидетельствует о том, что тест действительно работает. Подобные исследования уже были проведены в Европе, но лишь сейчас тест был испытан и на детях.

Подобная разработка – далеко не первое изобретение, предназначенное для раннего выявления бактериальной природы инфекций. Так, уже были предложены тесты, анализирующие уровень экспрессии генов организма-хозяина – оказалось, что он меняется в зависимости от того, вызвана ли инфекция бактериями.