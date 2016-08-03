В Израиле 60-летняя женщина родила первенца
13:28, 03 августа 2016Зарубежные новости
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Врачи больницы "Каплан" в Реховоте приняли роды у 60-летней израильтянки, для которой это был первый ребенок.
newsru.co.il
Малышка весом 2,2 кг появилась на свет путем кесарева сечения. Операция продолжалась около часа, сообщают Новости Израиля. Решение об операции было принято из-за преэклампсии беременных, которая создавала угрозу для матери и ребенка.
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В бригаду врачей, оперировавших роженицу входили два гинеколога, двое педиатров, акушерка и медицинские сестры. Во время операции врачи также удалено новообразование из матки женщины.
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