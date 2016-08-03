В Израиле 60-летняя женщина родила первенца

Малышка весом 2,2 кг появилась на свет путем кесарева сечения. Операция продолжалась около часа, сообщают Новости Израиля. Решение об операции было принято из-за преэклампсии беременных, которая создавала угрозу для матери и ребенка.

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В бригаду врачей, оперировавших роженицу входили два гинеколога, двое педиатров, акушерка и медицинские сестры. Во время операции врачи также удалено новообразование из матки женщины.