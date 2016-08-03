Предрасположенность к депрессии передается по наследству - ученые

Всего им удалось проанализировать данные о геномах более 300 тысяч человек, которые были собраны биотехнологической компанией 23andMe, предоставляющей клиентам услуги по секвенированию генома и выявлению предрасположенности к различным заболеваниям, пишет Медпортал. Депрессия была диагностирована более чем у 75 тысяч человек.

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Авторы объединили эти данные с результатами менее масштабного исследования, в котором изучались геномы 9200 пациентов, у которых была выявлена депрессия, и 9500 здоровых добровольцев, входивших в контрольную группу. Они смогли идентифицировать 15 участков ДНК, ассоциированных с депрессией, некоторые из которых затрагивали гены, участвующие в развитии головного мозга.

Рой Перлис (Roy Perlis) и его коллеги поясняют, что обнаружение генетических причин развития депрессии может в корне изменить подход к терапии этого заболевания. Сейчас для лечения депрессии используются методы, появившиеся несколько десятилетий назад. Изучение генетической составляющей, увеличивающей риск возникновения депрессии, позволит понять, почему возникает заболевание, а также сделает возможным разработать более эффективные подходы к лечению.

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Не так давно исследователи из Университета Вандербильта обнаружили взаимосвязь между некоторыми генами, унаследованными нами от неандертальцев, и предрасположенностью к разным заболеваниям. Среди них были и гены, ассоциированные с депрессией, а также развитием никотиновой зависимостью.