FDA рекомендует отказаться от фторхинолонов в терапии легких инфекционных заболеваний

Данная мера направлена на сокращение потребления данных препаратов пациентами с легкими инфекционными заболеваниями, говорится на сайте FDA.

Читайте такжеЛюди неправильно употребляют антибиотики - ВОЗ«Фторхинолоны имеют свои преимущества и риски, которые должны оцениваться крайне внимательно. Важно, чтобы и врачи, и пациенты были предупреждены о рисках применения данных препаратов и об их пользе. Это необходимо для принятия информированного решение об их использовании», - заявил директор департамента антимикробных препаратов FDA Эдвард Кокс (Edward Cox).

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В 2008 году FDA утвердила размещение на упаковках фторхинолонов предупреждения о возможном повышении риска развития тендинитов (воспаления ткани сухожилия). Сейчас регулятор принял решение о размещении на этикетке информации о риске развития продолжительных и даже постоянных тяжелых побочных эффектов, связанных с сухожилиями, мышцами, суставами и центральной нервной системой.

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В FDA подчеркивают, что риски применения фторхинолов в терапии острых синуситов, бронхитов и неосложненных инфекций мочевыводящих путей чаще всего перевешивают их потенциальную пользу. При этом в терапии сибирской язвы, чумы, бактериальной пневмонии польза от использования фторхинолов не подлежит сомнению.