Исследователи нашли способ многократно повысить эффективность лекарств

Речь идет о процессах, которые снижают эффективность различных лекарств, в том числе адалимумаба для лечения ревматоидного артрита. Статья ученых опубликована в журнале Nature Nanotechnology, пишет Лента.ру.

В основе разработки лежит применение наночастиц из полилактид-ко-гликолида, которые содержат в себе рапамицин. Это вещество способно вызвать иммунологическую толерантность к белкам, которые вводятся в организм вместе с препаратом. В результате снижается выработка антител против лекарственных препаратов. Ученые продемонстрировали эффективность наночастиц на мышах и приматах. Подкожное введение наночастиц с адалимумабом способствует нормальной фармакокинетике препарата.

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Исследование также показало, что животное, чья иммунная система не реагирует на определенный антиген, способно реагировать на другие антигены, что указывает на отсутствие широкого подавления иммунитета.

Рапамицин — иммунодепресант, применяемый для того, чтобы избежать отторжений органов при трансплантации.