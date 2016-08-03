В больницах Норвегии остаются 4 пострадавших в ДТП украинцев

Об этом сообщает посольство Украины в Королевстве Норвегия относительно развития ситуации вокруг украинцев, пострадавших в результате аварии автобуса 30 июля, в Facebook.

«Самый страшный результат аварии – гибель гражданина Украины. Посольство Украины в Королевстве Норвегия выражает глубокие соболезнования родным и близким. Уделяем приоритетное внимание обеспечению скорейшего возвращения гроба с телом погибшего на родину», - говорится в сообщении.

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«Для всех участников трагического ДТП это был ужасный опыт. Но также важно, что на сегодняшний день большинство наших граждан, которые были госпитализированы, уже выписаны из местных больниц и готовятся к отъезду в Украину. Ожидаем, что в ближайшее время основная группа вернется в свои дома», - подчеркнули в дипучреждении.

Отмечается, что четверо наших соотечественников в настоящее время остаются в больницах; по заключению норвежских врачей, они должны провести там еще несколько дней для завершения курса лечения. Вместе с ними находятся их близкие родственники.

«Врачи констатируют положительную динамику состояния здоровья всех пострадавших граждан Украины. Двое из них должны быть выписаны уже в течение следующих 2-3 дней, для завершения лечения остальных двух граждан может потребоваться на несколько дней больше», - заметили в посольстве.

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Кроме того, от соответствующих туристической и страховой компаний ожидается своевременное обеспечение всех граждан Украины, которые остаются в Норвегии, билетами для возвращения на Родину, а также выполнение других обязательств, предусмотренных договорами страхования.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Норвегии в 100 км от г. Олесунд произошла дорожная авария с участием туристического автобуса с украинцами. Один человек погиб, более 10 пассажиров травмированы.

Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.