В США начнутся эксперименты по омоложению людей

Одной группе животных вводили плазму других, более молодых мышей, что привело к улучшению физической выносливости и когнитивных функций животных. Авторы объявили о том, что им удалось таким образом «перезапустить часы старения».

Похоже, что такие эксперименты теперь будут проведены и на людях. Джесси Кармазин (Jesse Karmazin), основавший компанию Ambrosia, планирует заплатить по 8000 долларов каждому участнику, который примет участие в исследовании по омоложению. Добровольцы должны быть старше 35 лет и не должны страдать какими-либо заболеваниями: предполагается, что всем им будет вводиться плазма более молодых людей.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как справиться с возрастным кризисом и стать счастливее

Висс-Корей также организовал свою компанию, которая получила название Alkahest. Сейчас ученые проводят подобные исследования с участием 18 пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера – всем им также была введена плазма более молодых людей. До конца года за состоянием участников будут наблюдать специалисты, которые оценят безопасность методики и ее эффективность.

Сам Висс-Корей отнесся к эксперименту, запускаемому компанией Ambrosia, критически, отметив, что эффективность методики не доказана.

Предполагается, что в исследовании примут участие 600 человек, каждому из которых за 2 дня вольют полтора литра донорской плазмы, взятой у людей, не достигших 25 лет. До введения плазмы и спустя месяц после процедуры кровь будет исследована для оценки показателей более 100 биомаркеров.

Эксперимент еще не начался, но уже подвергся резкой критике. Так, Мэтт Кэберлин (MattKaeberlein) из Университета Вашингтона (UniversityofWashington) отмечает, что исследователями не предусмотрена плацебо-группа, кроме того, о биомаркерах крови, ассоциированных со старением, известно довольно мало.