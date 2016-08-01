Ученые раскрыли действие психотропных препаратов лития

Американские медики из Мэрилендского университета (США) раскрыли молекулярный механизм действия психотропных препаратов лития. Исследование опубликовано в Biophysical Journal, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Национальный институт стандартов и технологий США.

Читайте такжеНовые данные дают надежду в эффективном лечении шизофренииМедики напрямую обнаружили биметаллический комплекс (Mg·Li)·ATP, который возник в результате ассоциации лития с АТФ (аденозинтрифосфата) в условиях физиологически приемлемой концентрации ионов магния. Образующееся вещество, содержащее литий и магний, усиливает проводимость кальциевых каналов в нервных клетках головного мозга на 40 процентов больше, чем комплекс, включающий только магний.

Ученые использовали методы ядерного магнитного резонанса, а эксперименты проводили на нейронах крыс. Медики впервые показали, что в организме человека литий и магний объединяются в ионные ассоциации — в данном случае комплексные соединения фосфатов, влияющие на активность пуриновых рецепторов.

Читайте такжеНаследуются ли психические болезниПрепарат на основе карбоната лития используется для лечения биполярных расстройств, смягчая перепады настроения, сопровождающие чередующиеся эпизоды мании и депрессии. Биполярными расстройствами, по данным Национального института психического здоровья США, страдает 2,6 процента населения страны.