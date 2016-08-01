В США отмечены первые случаи заболевания вирусом Зика от комариных укусов

В штате Флорида четыре человека заболели вирусом Зика. Как установили медики, все четверо заболели в результате комариных укусов, и это первый случай подобного рода на территории США, отметил Newsru.co.il со ссылкой на телеканал CNN.

Читайте такжеВОЗ призвала не бояться вируса Зика в Рио-де-ЖанейроВ США было зарегистрировано около 1600 случаев заболевания вирусом Зика, но все эти люди заболели в результате комариных укусов в странах, где распространена болезнь, или же заразились половым путем. Единственными штатами, где не было таких случаев остаются Айдахо, Аляска, Южная Дакота и Вайоминг.

Читайте такжеОбнаружили новое свойство вируса Зика - передачу половым путемПрезидент США Барак Обама поручил оказать помощь штату Флорида в свете выявления там четырех случаев заболевания Зикой.

Вирус переносят комары рода Aede. Вакцина от вируса пока не разработана. Средством профилактики служит уничтожение комаров-переносчиков заболевания.