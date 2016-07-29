Названы 5 самых полезных сочетаний продуктов

Продукты питания важно сочетать не только по критериям вкуса, но и по полезности, убеждены специалисты. Из наиболее эффективных в своем позитивном влиянии на здоровье медики отобрали пять мощных комбинаций, пишет likenews.com.ua со ссылкой на «medikforum.ru».

В соответствии с результатами исследования, проводившегося по инициативе Министерства сельского хозяйства США, одним из лучших продуктовых сочетаний являются употребляемые вместе апельсиновый сок и овсянка. В таком комплексе они особенно успешно стабилизируют показатели холестерина, что говорит об очищении артерий и предотвращении сердечных приступов, отмечают ученые.

Читайте такжеАпельсиновый сок полезнее, чем апельсиныТакже оптимальным признано сочетание брокколи и помидоров. По мнению американских исследователей, подобная комбинация овощей играет существенную роль в профилактике рака простаты.

Одновременное употребление ягод черники и винограда медработники оценивают как самое мощное по количеству антиоксидантов. Эффект чернично-виноградного микса изучался испытателями из Корнелльского университета, которые обнаружили в нем наличие синергии – феномена, когда компоненты значительно усиливают действие друг друга.

Еще одна «суперкомбинация» - это яблоки и шоколад. Их сочетание образует микс из кверцетина и катехинов – веществ, чья гамма высокоэффективно предотвращает тромбоцитоз и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Аналогичным действием обладают сочетания зеленого чая с блинами из гречихи и гречневой каши с луком.

Читайте такжеСписок продуктов, спасающих от стрессаКроме того, весьма полезно употреблять вместе такие продукты питания, как куриные яйца и дыня. Белок замедлит абсорбцию сахаров и поможет избежать переедания, при этом организм сможет получить целый комплекс важных минеральных веществ, подсказывают медики.