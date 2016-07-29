ВОЗ призвала не бояться вируса Зика в Рио-де-Жанейро
Риск заражения вирусом Зика на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро является низким, а растпространение контролируемым и управляемым.
Об этом заявила глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен, выступая сегодня на пресс-конференции в Пекине (Китай), сообщает REUTERS.
По ее словам, она также планирует посетить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые стартуют 5 августа.
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"Мы считаем, что риск заражения вирусом Зика низок. Специалисты принимают соответствующие меры по защите людей. Мы ценим действия Бразилии в предотвращении распространения вируса Зика", - добавила она.
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Чен отметила, что одним из путей заражения вирусом Зика является сексуальный контакт и призвала пользоваться презервативами. "Практикуйте безопасный секс, используйте презервативы. Вирус Зика передается как от мужчины к женщине, так и в обратном порядке," - добавила она.
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Ожидается, что в Рио приедут почти полмиллиона человек, много из Соединенных Штатов. В то же время вирус Зика и экономической кризис отпугивают потенциальных туристов - около трети билетов на мероприятия пока непроданы.