Биологи разработали новый способ блокирования раковых опухолей

Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Лента.ру.

Ученые нашли молекулу, которая регулирует синтез всего лишь нескольких сотен белков, способствующих росту злокачественных новообразований, вместо десятка тысяч других веществ. Подавление ее активности позволит остановить развитие рака, не прибегая к препаратам более широкого действия.

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Обнаруженный белок eIF3d соединяется с матричной РНК (мРНК) — молекулой, содержащей в себе информацию об аминокислотной последовательности белков. Любая мРНК представляет собой «слепок» определенного гена, и в процессе синтеза белка (трансляция) на ее основе строится пептидная цепь. Без eIF3d клетка не сможет производить данный белок.

eIF3d является частью более крупной белковой молекулы, называемой eIF3 — эукариотический инициационный фактор 3. Она приводит в действие механизмы процесса трансляции, связываясь примерно с 500 из 10 тысяч мРНК, производимых в клетке. Большинство молекул из этой группы играют роль в возникновении и развитии раковых клеток, в которых происходит неконтролируемый синтез белка. Если подавить активность eIF3d с помощью специальных веществ, внедренных в клетку, то мРНК не смогут участвовать в трансляции. Это сравнимо с точечным, но эффективным ударом, который не затронет другие важные процессы в клетке.

С помощью рентгеновской кристаллографии были выявлены перестройки в структуре eIF3d, когда инициационный фактор связывается с мРНК. В дальнейшем ученые планируют исследования с использованием криоэлектронной микроскопии, чтобы найти механизм, обеспечивающий соединение двух молекул.