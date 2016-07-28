Разработана антибактериальная технология, позволяющая снизить риск пищевых отравлений

Они разработали бумажные упаковки для яиц с наночастицами серебра. И, по словам ученых, такие упаковки значительно увеличат срок хранения яиц. Но методику можно применять и в отношении тары для хранения любых продуктов питания, передаёт meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

На самом деле, речь идет о покрытии, состоящем из серебра, желатина и хитозана. Его можно нанести на бумажные формочки (с пластиком это, к сожалению, не работает) или распылить на любую бумажную поверхность. После высыхания поверхность готова к контакту с пищевыми продуктами.

Читайте такжеНа Прикарпатье зафиксировано массовое отравление людей на свадьбеБыло доказано: покрытие обладает мощным антимикробным свойством за счет наночастиц серебра. Итак, сниженное поверхностное загрязнение позволяло увеличить срок хранения яиц с 14 до 30 дней. Кстати, покрытая антимикробным материалом бумажная тара прекрасно подвергается переработке.