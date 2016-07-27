Питание отца напрямую влияет на риск развития рака груди у дочерей

Ученые Университета Сан-Паулу установили: образ жизни отца напрямую влияет на риск развития рака груди у дочерей. Как было показано в рамках эксперимента с грызунами, если самцы ели животные жиры, вероятность рака груди у потомства женского пола значительно увеличивалась, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Однако, когда в рационе потомства женского пола преобладали растительные жиры, риск рака снижался.

По сути, можно скорректировать риск рака еще до зачатия ребенка. Итак, потребление самками кукурузного масла, богатого полиненасыщенными жирными кислотами омега-6, останавливало рост опухолей, если они уже успели сформироваться в организме. Также на фоне потребления масла у них было меньше опухолей в принципе. И изначально уходило больше времени на то, чтобы опухоль сформировалась.

Читайте такжеСало полезнее оливкового масла - медикиСпециалисты связывают выявленный эффект с изменением экспрессии мРНК и белков. Они обнаружили данные изменения в сперме самцов-отцов, если те потребляли животные жиры, и в тканях молочных желез самок-дочерей. Эти изменения были напрямую связаны с клеточным ростом, выживанием и смертью клеток.