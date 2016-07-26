Мозговые стимуляторы не так уж безопасны для мозга - ученые

Есть целый класс лекарственных препаратов, которые популярны среди студентов. Считается, данные средства помогают учиться. Но, на самом деле, они вредят мозгу, говорят специалисты. Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, по мнению Надиры Фабер из Оксфордского Университета, препараты способны ослаблять кратковременную память.

Риталин (метилфенидат) - одно из самых известных "средств для мозга". Это психостимулирующее вещество. Оно увеличивает концентрацию нейропередатчиков дофамина и норадреналина в мозге. Обычно его назначают лицам с синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Его популярность среди студентов обусловлена способностью влиять на память. Но есть момент: людям с плохими когнитивными показателями он поможет, но не тем, у кого показатели изначально высоки. У второй группы препарат вообще приведет к снижению показателей за счет ослабления кратковременной памяти.

Читайте такжеНейробиологи обнаружили сотню неизвестных областей в мозге человекаМодафинил позволяет сохранять бодрость. Изначально он предназначался для лечения расстройств сна вроде нарколепсии. Препарат повышает уровень дофамина в мозге, человек становится внимательнее. Но в целом специалисты не очень понимают, как он влияет на мозг. Пока высказываются опасения, что модафинил лишает креативности и гибкости мышления. Также, подобно риталину, он не помогает людям, не страдающим от невнимательности.

Читайте такжеКорица улучшает способность к обучениюСуть в том, что оба препарата влияют на концентрацию нейропередатчиков в мозге. Слишком высокая концентрация этих соединений столь же опасна, что и низкая. Мозг работает наиболее эффективно при оптимальной концентрации. Следовательно, если человек и так неплохо справляется с задачами, скорее всего, у него нормальная концентрация. И этот баланс нарушать нельзя. То же произойдет, если человек с не особо выдающимися способностями начнет горстями пить таблетки.