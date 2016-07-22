Эксперты представили новое мощное средство защиты от солнца

Исследователи Университета Бата получили новое соединение, которое обеспечивает беспрецедентный уровень защиты кожи от УФ-лучей А спектра. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard, большинство солнцезащитных средств спасают от В-спектра, но не от А, которые, кстати, вызывают фотостарение и рак кожи.

Читайте такжеЗагар может блокировать синтез витаминовНовое же соединение (назвали "митожелезные клешни") защищает клетки кожи изнутри. Оно влияет на митохондрии - энергетические фабрики клеток. В них высока концентрация свободного железа. Но УФ-лучи А спектра превращают избыток железа в опасный элемент. Начинают вырабатываться токсические формы кислорода, повреждающие ДНК, жиры и белки, повышающие риск клеточной смерти и рака.

Читайте такжеСолнечные ванны увеличивают продолжительность жизни - исследованиеИскусственно полученный хелат железа (молекула, присоединяющаяся к железу как клешни) прямиком направляется в митохондрии, где надежно прикрепляется к свободному железу. Это не дает ему реагировать под воздействием УФ-лучей. Тесты с образцами кожи показали: при воздействии УФ-лучей, эквивалентном 140 минутам пребывания на жарком южном солнце, клетки кожи были полностью защищены о клеточной смерти.