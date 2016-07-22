Эксперты представили новое мощное средство защиты от солнца
Новое соединение (назвали "митожелезные клешни") защищает клетки кожи изнутри.
Исследователи Университета Бата получили новое соединение, которое обеспечивает беспрецедентный уровень защиты кожи от УФ-лучей А спектра. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard, большинство солнцезащитных средств спасают от В-спектра, но не от А, которые, кстати, вызывают фотостарение и рак кожи.
Читайте такжеЗагар может блокировать синтез витаминовНовое же соединение (назвали "митожелезные клешни") защищает клетки кожи изнутри. Оно влияет на митохондрии - энергетические фабрики клеток. В них высока концентрация свободного железа. Но УФ-лучи А спектра превращают избыток железа в опасный элемент. Начинают вырабатываться токсические формы кислорода, повреждающие ДНК, жиры и белки, повышающие риск клеточной смерти и рака.
Читайте такжеСолнечные ванны увеличивают продолжительность жизни - исследованиеИскусственно полученный хелат железа (молекула, присоединяющаяся к железу как клешни) прямиком направляется в митохондрии, где надежно прикрепляется к свободному железу. Это не дает ему реагировать под воздействием УФ-лучей. Тесты с образцами кожи показали: при воздействии УФ-лучей, эквивалентном 140 минутам пребывания на жарком южном солнце, клетки кожи были полностью защищены о клеточной смерти.