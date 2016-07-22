Алкоголь признали непосредственной причиной рака
Самые высокие риски связаны со злоупотреблением алкоголем, однако малое и умеренное распитие спиртных напитков также не может считаться безопасным.
Исследование, проведенное медиками из Отагского университета (Новая Зеландия), указывает на то, что употребление алкоголя является непосредственной причиной развития раковых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Addiction, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!
К числу заболеваний, развитие которых провоцирует употребление алкоголя, относятся рак ротоглотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез.
Алкоголь, по данным ученых, стал причиной 5,8 процента смерти (примерно полмиллиона) от рака в 2012 году во всем мире. Самые высокие риски связаны со злоупотреблением алкоголем, однако малое и умеренное распитие спиртных напитков, как отмечают авторы, также не может считаться безопасным.
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Ученые не обнаружили уверенной связи между умеренным употреблением алкоголя и защитой организма от сердечно-сосудистых заболеваний. К своим выводам ученые пришли, проведя метаанализ исследований, проведенных за последние десять лет крупнейшими международными и американскими организациями, занимающимися профилактикой и борьбой раковых заболеваний.
Ранее тот же коллектив авторов связал употребление алкоголя даже в малых дозах с высокой вероятностью смерти от рака в преклонном возрасте.