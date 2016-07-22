Ученые создали компактный и мощный лазерный скальпель

Не исключено, что скоро российские и зарубежные врачи начнут оперировать с помощью лазерного керамического скальпеля, созданного учеными из МФТИ. Новое устройство сделает операции менее травматичными для пациентов – заживление будет происходить быстрее, а вероятность развития осложнений снизится, сообщает Медпортал.

В качестве активной среды, способной генерировать излучение, исследователи использовали керамику, которая была получена из оксида лютеция с добавлением ионов тулия, соединений редкоземельных металлов. Лазер был способен эффективно преобразовывать энергию, генерируя излучение с длиной волны около 2 микрон.

Читайте такжеПервую в мире операцию по пересадке головы проведут в ГерманииТакая длина волны оказалась наиболее подходящей для медицинских целей: они проникают на необходимую глубину, не повреждая остальные ткани. Иван Обронов, научный сотрудник МФТИ, пояснил, что «излучение наиболее распространенных инфракрасных лазеров, с длиной волны около 1 микрона, имеет малое поглощение и очень глубоко проникает в биоткани, что приводит к коагуляции (слипание мелких частей, например – свертывание крови) и появлению значительных областей «омертвевшей» ткани. Хирургический скальпель должен «работать» на строго определенную глубину, поэтому используются двухмикронные лазеры, которые не повреждают нижележащие ткани».

Читайте такжеОперации по снижению веса способны омолодить человекаМедицинские двухмикронные лазеры существуют, однако они довольно дороги, громоздки и не отличаются надежностью. Разработка российских ученых обладает множеством преимуществ и скорее всего получит одобрение хирургов. Керамические лазерные скальпели можно использовать не только в медицине, но и в промышленности – с их помощью можно будет разрезать композитные материалы и гравировать пластик.