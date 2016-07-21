Разработан бесконтактный градусник, который измерит температуру за 2 секунды

Представлен новый градусник, который позволяет быстро и точно измерить температуру. Устройство Thermo бесконтактно измеряет температуру в области височной артерии.

Градусник снабжен 16 инфракрасными сенсорами, которые за две секунды успевают сделать четыре тысячи измерений. Такой термометр измеряет температуру гораздо точнее других подобных устройств, отмечают разработчики.

Показания высвечиваются на небольшом экране, а также могут быть отправлены на телефон через Bluetooth. Светодиод, расположенный рядом с экраном, на котором демонстрируются показатели температуры, может светиться зеленым, желтым или красным, указывая, нормальна ли эта температура или необходимо срочно принимать меры.

Пациенты самостоятельно могут следить за измерением температуры, что особенно важно при затянувшейся болезни, а также могут отправить результаты своему лечащему врачу.

Специальное приложение позволяет хранить данные измерения температуры для каждого из членов семьи. Кроме того, можно ввести информацию о симптомах заболевания и получить рекомендации по лечению. Устройство снабжено будильником, напоминающим о необходимости повторных измерений.

Читайте такжеВоспалительные процессы провоцируют депрессию - исследованиеПрибор работает от двух батареек ААА, которые в стандартном режиме прослужат около двух лет. Стоимость градусника довольно высока – около ста долларов, однако производители уверены, что устройство заинтересует родителей часто болеющих детей, ведь пользоваться таким термометром очень просто, а измерение температуры с его помощью займет всего две секунды и не вызовет дискомфорта у маленьких пациентов. Прибор уже одобрен к использованию FDA и был успешно протестирован в Детской больнице Бостона.

Пока такой градусник можно приобрести лишь в США, но разработчики уверяют, что устройство поступит в продажу и в других странах.