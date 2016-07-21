Специалисты разработали интраназальную вакцину от хламидиоза

Специалисты из Университета МакМастера (McMaster University) разработали интраназальную вакцину для предотвращения заражения хламидиозом. Несмотря на то, что способы лечения инфекции существуют и они позволяют эффективно справиться с хламидиозом, это заболевание нередко протекает бессимптомно и своевременно обнаружить его не удается. При отсутствии лечения хламидиоз может приводить к проблемам с фертильностью и слепоте.

Дэвид Булир (David Bulir) поясняет, что вакцинация может быть наиболее эффективным способом избежания передачи инфекции. Разработчики уже испытали свою разработку на мышах. Вакцина, содержащая антиген BD584, действительно защищала грызунов от хламидиоза, а также существенно сократила вероятность развития осложнений. Так, риск возникновения гидросальпинкса, нарушения проходимости маточных труб, мешающего оплодотворению, снизился на 87,5%.

Читайте такжеЛюди скрывают половые инфекции - результаты исследованияВ ближайшее время ученые собираются протестировать, как вакцина справляется с разными хламидийными штаммами, а также поэкспериментировать с составом вакцины, сделав ее безопасной и эффективной.

Вводить вакцину предполагается интраназально – такой способ не травмирует пациента, а кроме того, не требует высокой квалификации и специального обучения медицинского персонала. Разработчики считают, что вакцина от хламидиоза будет стоить недорого и потому получит широкое распространение даже в развивающихся странах.