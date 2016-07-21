Генетики раскрыли тайну "женской хромосомы"

У женщин, как известно, две Х-хромосомы. И одну из них организм преобразует в так называемое тельце Барра - туго закрученную структуру, остающуюся неактивной. До недавнего времени исследователи не знали, как организм распознает лишнюю копию хромосомы и отключает ее, пишет meddaily.ru.

Но Гарвардский университет пролил свет на этот вопрос. Было исследовано строение тельца Барра на молекулярном уровне. Оказалось, нити генома в этой структуре заплетены в гигантские петли, в которых содержатся десятки миллионов "букв" - нуклеотидов.

Читайте такжеГенетики США обнаружили людей с суперспособностямиВыяснилось, что петли заплетаются в сверхсложный клубок с помощью небольших фрагментов, DXZ4, копии которых внедрялись в те части Х-хромосомы, которые при ее отключении становились кончиками ДНК-петель. Если искусственно удалить DXZ4 из ДНК, то структура клубка нарушалась, он разваливался, увеличиваясь в объеме многократно.

Читайте такжеКурение во время беременности влияет на ДНК ребенкаДело в том, что белок когезин (скручивает ДНК в тельце Барра) не находил меток DXZ4 на поверхности выключенной Х-хромосомы. По словам ученых, нарушения в его работе могут спровоцировать развитие редких заболеваний у женщин, если "лишняя" Х-хромосома не отключена полностью. Итог - аутизм, синдром Ретта и прочие расстройства умственного развития.