Ученые: причина переедания и ожирения - мозговые аномалии

Ингибирование воспоминаний (блокирование воспоминаний, которые больше не нужны), связанное с гиппокампом, часто затрагивает еду. Обычно воспоминания о еде актуализируются, если человек голоден. А при насыщении они, напротив, подавляются, пишет meddaily.ru.

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Ранее проводившиеся исследования говорят о том, что Западная диета (богата жирами, сахаром, мало содержащая овощей и фруктов) нарушает ингибирование воспоминаний в гиппокампе. На практике это может означать, что человеку будет трудно подавить приятные воспоминания о вредных продуктах в ответ на зрительный или обонятельный стимул. И степень насыщения человека не будет играть роли.

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Дабы расставить все точки над "и", ученые собрали группу добровольцев и заставили тех пройти тесты на способность к обучению и на память. Также требовалось оценить привлекательность и тягу к аппетитным закускам до и после полноценного обеда. Оказалось, люди, питавшиеся по схеме Западной диеты, хуже справлялись с тестами на обучение и память. И закуска им казалась более привлекательной, несмотря на отсутствие голода. В целом можно сказать: вредные продукты негативно влияют на гиппокамп, что приводит к порочному замкнутому кругу.