Создают новый класс препаратов, которые уничтожат опухолевые клетки, устойчивые к химиотерапии

Исследовательская группа из Университета Наварры (University of Navarra) совместно с учеными из Польши описали новый класс препаратов, которые сделают лечение рака более эффективным, сообщает Медпортал. Авторы уже протестировали свою разработку на опухолевых клетках мыши, которые были мультирезистентны к химиотерапии. Развитие множественной устойчивости к химиотерапевтическим препаратам осложняет процесс лечения, а появление препаратов, способных уничтожать такие устойчивые клетки поможет справиться с такими опухолями.

В более ранних исследованиях ученые описали 57 соединений, обладающих противоопухолевой активностью. Тогда авторы предположили, что некоторые из них смогут сделать химиотерапию более эффективной.

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Например, соединения, содержащие селен, наиболее активно блокировали клеточные эффлюксные насосы – белки, находящиеся в мембране опухолевых клеток и выкачивающие из нее токсические вещества. Работа таких насосов, например, белка ABCB1, препятствует попаданию химиотерапевтических лекарств внутрь клеток. Подавление работы ABCB1, которое и осуществляли селеносоединения, позволяло уничтожать мышиные клетки Т-лимфомы, устойчивые к химиотерапии. Наиболее активные вещества смогли уничтожить около 80% клеток.

Читайте такжеСнижение веса назвали профилактикой ракаВсего авторам удалось показать, что 4 из 11 протестированных селеносоединений, успешно ингибировали работу эффлюксных насосов, уничтожая опухолевые клетки. Исследователи уверены, что эти соединения могут стать основой препаратов нового класса. В ближайшее время они планируют протестировать обнаруженные активные вещества на животных.