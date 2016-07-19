В Нигерии голодают 250 тысяч детей - ЮНИСЕФ

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

Речь идет о ситуации на территориях, которые ранее находились под контролем исламистской группировки «Боко Харам».

В ЮНИСЕФ предупреждают, что почти 50 тыс. детей в штате Борно могут умереть, если им не окажут медицинской помощи.

Региональный директор агентства в Западной и Центральной Африке Мануэль Фонтен рассказал, что видел беженцев, которые живут в разрушенных городах. По словам чиновника, который недавно вернулся из Борно, им не хватает воды, еды и канализации.

Читайте такжеНа Земле проживает почти 7,3 млрд человек – американские демографы

В то же время в ЮНИСЕФ отмечают, что получили менее половины из 55 млн долларов, которые просили для реагирования на кризис.

Боевики «Боко Харам», которые присягнули в прошлом году на верность экстремистской группировке «Исламское государство», воюют за распространение фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года. Жертвами нападений исламистов за семь лет стало около 20 тыс. человек, более 1 млн были вынуждены покинуть дома.