Медики считают, что игра Pokemon GO очень полезна для здоровья

Медики заявили, что физическая активность, которой сопровождается ловля виртуальных покемонов, приносит игрокам большую пользу. Если раньше технологии и игровая индустрия ассоциировались со снижением уровня активности и проблемами со здоровьем, то сейчас ситуация изменилась, пишет Медпортал. Джей Грэхем Томас (J Graham Thomas) из Исследовательского центра контроля веса больницы Мириам (Miriam Hospital's Weight Control Research Center, США) прокомментировал: «Видеть, как технология и игры меняются, поощряя физическую активность и общение с другими людьми — это на самом деле хорошо».

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Исследователи говорят о том, что новая игра заставляет людей намного больше двигаться. Приложение Cardiogram (фитнес-трекер для Apple Watch) и браслеты FitBit зарегистрировали всплеск активности с выходом Pokemon GO, и, несмотря на то, что выборку вряд ли можно назвать репрезентативной, так как в ней представлены только обладатели этих гаджетов, игра действительно дает людям необходимую физическую нагрузку.

Один из пользователей сети Twitter написал: «Я и правда прошел вчера 13 км... Эти покемоны держат меня в форме» — и это показательный пример.

Несмотря на то, что ученые и врачи единогласно признают пользу Pokemon GO для игроков, которые иначе, возможно, не имели бы стимула выйти на улицу и пройти большое расстояние пешком, специалисты также предостерегают тех, кто чрезмерно увлекается игровым процессом. В северном Техасе подростка, который ловил в кустах особенно редкого покемона, укусила ядовитая змея. Сейчас 18-летний Лейн Смит (Lane Smith) чувствует себя хорошо.

Медики просят игроков соблюдать следующие правила:

- всегда смотреть прежде всего вокруг, а только потом в телефон;

- не ловить покемонов, будучи за рулем автомобиля или велосипеда, а также в процессе катания на роликах или скейтборде;

- играть только в условиях хорошей видимости;

- если игрок прежде не отличался высоким уровнем физической активности — наращивать нагрузки постепенно.