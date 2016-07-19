Медики считают, что игра Pokemon GO очень полезна для здоровья
Pokemon GO, совсем недавно вышедшая игра на основе дополненной реальности, была одобрена врачами.
Медики заявили, что физическая активность, которой сопровождается ловля виртуальных покемонов, приносит игрокам большую пользу. Если раньше технологии и игровая индустрия ассоциировались со снижением уровня активности и проблемами со здоровьем, то сейчас ситуация изменилась, пишет Медпортал. Джей Грэхем Томас (J Graham Thomas) из Исследовательского центра контроля веса больницы Мириам (Miriam Hospital's Weight Control Research Center, США) прокомментировал: «Видеть, как технология и игры меняются, поощряя физическую активность и общение с другими людьми — это на самом деле хорошо».
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Исследователи говорят о том, что новая игра заставляет людей намного больше двигаться. Приложение Cardiogram (фитнес-трекер для Apple Watch) и браслеты FitBit зарегистрировали всплеск активности с выходом Pokemon GO, и, несмотря на то, что выборку вряд ли можно назвать репрезентативной, так как в ней представлены только обладатели этих гаджетов, игра действительно дает людям необходимую физическую нагрузку.
Один из пользователей сети Twitter написал: «Я и правда прошел вчера 13 км... Эти покемоны держат меня в форме» — и это показательный пример.
Несмотря на то, что ученые и врачи единогласно признают пользу Pokemon GO для игроков, которые иначе, возможно, не имели бы стимула выйти на улицу и пройти большое расстояние пешком, специалисты также предостерегают тех, кто чрезмерно увлекается игровым процессом. В северном Техасе подростка, который ловил в кустах особенно редкого покемона, укусила ядовитая змея. Сейчас 18-летний Лейн Смит (Lane Smith) чувствует себя хорошо.
Медики просят игроков соблюдать следующие правила:
- всегда смотреть прежде всего вокруг, а только потом в телефон;
- не ловить покемонов, будучи за рулем автомобиля или велосипеда, а также в процессе катания на роликах или скейтборде;
- играть только в условиях хорошей видимости;
- если игрок прежде не отличался высоким уровнем физической активности — наращивать нагрузки постепенно.