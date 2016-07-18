Снижение веса назвали профилактикой рака

Снижение веса пациента играет ключевую роль при многих заболеваниях, включая рак и диабет. Как передает meddaily.ru со ссылкой на Inquisitr, недавно ученые выяснили: снижение веса приводит к падению уровня белков, связанных с раком. Данные белки участвуют в ангиогенезе - формировании новых сосудов. А это важно для роста и размножения раковых клеток.

Получается опасная схема: человек мало двигается, неправильно питается и у него развивается ожирение. А, как известно, ожирение вместе с сидячим образом жизни угрожает раком. И в этом случае рак будет развиваться очень активно именно из-за наличия лишнего веса у человека. Итак, к "проблемным белкам" относятся VEGF, PAI-1 и PEDF, - все они приводили к росту новых сосудов. Наблюдения показали: чем больше человек сбрасывал килограммов, тем ниже становилась концентрация данных белков. Таким образом уменьшение веса приводило к сокращению риска рака груди, кишечника и простаты на 20%.

Читайте такжеВ древовидных пионах нашли лекарство от ракаКстати, недавно другие специалисты рассказали, почему снижение веса не означает укрепление здоровья. Итак, физические упражнения не всегда помогут сбросить вес. Но они точно избавят от жира, который скапливается вокруг внутренних органов. Это показало исследование фитнес-программ. Оказывается, программа на выносливость, длящаяся 2-6 месяцев, приводила к минимальному снижению массы тела (от 0 до 4 килограммов). Однако висцеральный (внутренний) жир сокращался на 6%, даже если масса тела не менялась.

Тем самым сокращался риск развития диабета 2 типа и болезней сердечно-сосудистой системы. Это исследование в который раз доказывает, что нормальный вес не означает отсутствие внутренних жировых накоплений. В целом каждое снижение массы тела на 1% приводило к дальнейшему сокращению висцерального жира. Таким образом, если вам удалось скинуть 5% от массы тела от тренировочной программы, то объем висцерального жира сократится на 21,3%. Но если масса уменьшилась на 5% из-за диеты, объем висцерального жира упадет на 13,4%.

Читайте такжеВ США существенно снизился уровень заболеваемости онкозаболеваниямиПо словам сотрудников ливерпульского Университета Джона Мура и Университета Рэдбауд, тренировки могут не дать снижения веса, так как они приводят к росту мышечной массы. А мышцы весят больше, чем жир. Сидение на диете может снизить объемы жировых подкожных отложений, но одновременно грозит потерей мышц. Поэтому, оценивая риски для здоровья, нужно обязательно исследовать состав тела.