Обнаружили новое свойство вируса Зика - передачу половым путем

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о первом известном случае передачи вируса Зика половым путем — женщина заразила этой болезнью своего партнера. О новом канале распространения болезни сообщает Лента.ру со ссылкой на Popular Science.

В результате незащищенного полового акта двадцатилетняя женщина из штата Нью-Йорк, недавно побывавшая в зараженных лихорадкой Зика районах, передала вирус своему партнеру.

Читайте такжеЗаражение вирусом Зика на поздних сроках беременности не приводит к нарушениям у плодаМасса свидетельств «с мест», а также исследования ученых помогли установить, что вирус Зика может передаваться от мужчин к женщинам (во время полового контакта) по причине того, что патогенный микроорганизм сохраняется в семени зараженного мужчины много недель. Но последний случай говорит о том, что вирус также способен выживать во влагалищных выделениях.

Возможность передачи вируса Зика здоровым мужчинам при незащищенном контакте, вероятно, заставит Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть свои рекомендации для гостей летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Читайте такжеВОЗ выдало новые рекомендации по предотвращению заражения вирусом ЗикаВ мае 2016 года более 150 ученых и медиков подписали обращение к главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен призвав ее добиться отмены или переноса Олимпиады. Авторы обращения выразили мнение, что более полумиллиона туристов могут разнести вирус в другие страны, где он получит распространение.

1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что быстро распространяющийся вирус лихорадки Зика — угроза мирового масштаба, и объявила о введении режима чрезвычайного положения. Она также предупредила, что вирус в ближайшее время распространится по всем странам Нового Света, за исключением Канады и Чили. По прогнозам организации, зараженными на территории Северной и Южной Америки могут оказаться от трех до четырех миллионов человек.