Наркотики влияют на моральные суждения людей

Ученые из Университета Нью-Мексико установили: людям, употребляющим наркотики, сложнее отличить правильное от неправильного. Дело в том, что наркотики нарушают работу областей мозга, отвечающей за моральные суждения и распознавание эмоций. В исследовании приняли участие заключенные тюрем Нью-Мексико и Висконсина, пишет meddaily.ru со ссылкой на Deccan Cronicle.

80 человек не принимали наркотики, а 131 доброволец употреблял кокаин и метамфетамин. Ученые сканировали мозг участников, пока те выполняли задание. Добровольцам нужно было решить, соответствовали предложенные фразы моральным нормам или нет. Сканирование показало: у участников, регулярно использовавших стимуляторы, и у тех, кто наркотики не употреблял, отличалась активность в лобных долях и лимбической системе.

Читайте такжеОсобенности мозга заставляют людей гнаться за острыми ощущениямиВ частности, у наркоманов оказалась снижена активность в миндалине, связанной с регуляцией и распознаванием эмоций. Кроме того, чем дольше человек использовал стимуляторы, тем ниже у него была активность в передней части поясной извилины, играющей важную роль в ситуации морального выбора. Также специалисты зарегистрировали аномальную активность в вентрамедиальной префронтальной коре - еще одной области, участвующей в принятии моральных решений.