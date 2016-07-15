Теракт в Ницце: 18 пострадавших находятся в критическом состоянии

08:54, 15 июля 2016
Зарубежные новости
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Число жертв теракта в Ницце возросло до 80 человек.

REUTERS

Об этом сообщает ВВС Россия со ссылкой на французского министра внутренних дел Бернара Казнева.

По его словам, 18 человек находятся в критическом состоянии.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд сообщал о 77 погибших.

Нападение произошло на Английской набережной, когда десятки тысяч людей смотрели салют во время празднования Дня взятия Бастилии. Грузовик на большой скорости проехал 2 километра сквозь плотную толпу на набережной. Водитель был застрелен полицией, позже в грузовике были обнаружены гранаты и оружие. Французский президент назвал произошедшее терактом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших. «Ужасный теракт в Ницце. Шокирован. Вместе со всем украинским народом выражаю соболезнования семьям погибших во Франции», - написал он в Twitter.

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