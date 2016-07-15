Препарат от тяжелой послеродовой депрессии показал хорошие результаты

По данным Американской психологической ассоциации, одна из семи женщин испытывают тяжелую форму послеродовой депрессии (PPD), которая мешает ей способность заботиться о ребенке и исполнять свои материнские обязанности.

Компания Sage успешно провела клинические исследования экспериментального препарата SAGE-547, предназначенного для лечения тяжелых форм послеродовой депрессии, сообщает Reuters.

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В настоящее время нет специфической терапии против послеродовой депрессии, поэтому обычно используют стандартные антидепрессанты и психотерапию.

Результаты небольших плацебо контролируемых КИ (21 участник) показали, что прием SAGE-547 помогает снизить тяжесть симптомов депрессии уже через 60 часов. Стоит отметить, что до появления эффекта стандартные антидепрессанты необходимо принимать 4-6 недель.

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Ожидается, что III фаза КИ будет запущена уже в конце этого года. По прогнозам экспертов, в случае выхода на рынок, продажи SAGE-547 к 2021 году составят 610 млн долларов.