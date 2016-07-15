Препарат от тяжелой послеродовой депрессии показал хорошие результаты
Получены убедительные результаты клинического исследования первого лекарственного средства против послеродовой депрессии.
По данным Американской психологической ассоциации, одна из семи женщин испытывают тяжелую форму послеродовой депрессии (PPD), которая мешает ей способность заботиться о ребенке и исполнять свои материнские обязанности.
Компания Sage успешно провела клинические исследования экспериментального препарата SAGE-547, предназначенного для лечения тяжелых форм послеродовой депрессии, сообщает Reuters.
Читайте такжеИз 100 больных депрессией излечиваются только 39 - ученые
В настоящее время нет специфической терапии против послеродовой депрессии, поэтому обычно используют стандартные антидепрессанты и психотерапию.
Результаты небольших плацебо контролируемых КИ (21 участник) показали, что прием SAGE-547 помогает снизить тяжесть симптомов депрессии уже через 60 часов. Стоит отметить, что до появления эффекта стандартные антидепрессанты необходимо принимать 4-6 недель.
Читайте такжеИз 100 больных депрессией излечиваются только 39 - ученые
Ожидается, что III фаза КИ будет запущена уже в конце этого года. По прогнозам экспертов, в случае выхода на рынок, продажи SAGE-547 к 2021 году составят 610 млн долларов.