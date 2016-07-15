"Окно в мозг" поможет в лечении многих заболеваний

Изделие не только отличается хорошими показателями биосовместимости, но также и устойчиво к бактериальным инфекциям, основным осложнением, от которого страдают такие пациенты. Гильермо Агуилар (Guillermo Aguilar) из Калифорнийского университета в Риверсайде (University of California, Riverside) и Сантьяго Камачо-Лопез (Santiago Camacho-López) из Центра научных исследований и высшего образования Энсенады (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Мехико) создали прозрачную версию керамики из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия — материала, из которого изготавливают бедренные имплантаты и коронки для зубов, пишет Медпортал. Если сделать черепной имплантат из такой прозрачной керамики, то врачи смогут проводить лазерную терапию, показанную при вышеупомянутых заболеваниях не- или малоинвазивными методами. Многократные трепанации черепа не понадобятся, так как прозрачный материал не препятствует действию лазера.

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Это подтверждается лабораторными опытами, в ходе которых ученые успешно вылечили бактериальные инфекции, вызванные микроорганизмами E. coli, с помощью лазера, проходящего через имплантат. При этом убирать изделие не потребовалось, и окружающие его ткани не были повреждены. Кроме того, прочность материала значительно выше, чем у альтернативных, сделанных на основе стекла.

Соавтор исследования Девин Биндер (Devin Binder), нейрохирург из Школы медицины Калифорнийского университета в Риверсайде, прокомментировал: «Это очень важное открытие, потому что оно показывает, что комбинация нашего прозрачного имплантата и основанной на действии лазера терапии позволит не только лечить расстройства мозга, но и уничтожать бактериальные инфекции, которые нередко сопровождают пациента после установки имплантатов. С этими инфекциями особенно сложно бороться, так как многие антибиотики не проникают через гематоэнцефалический барьер». исследование на животных показало, что имплантат из иттрий-стабилизированного циркония не вызывает реакции иммунной системы или каких-либо других негативных проявлений в организме.