Специалисты доказали опасность сахарозаменителей

Австралийские медики назвали главную опасность сахарозаменителей, используемых человеком в качестве искусственного и низкокалорийного аналога естественного продукта. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!

Читайте такжеСахар нужно исключить, заменив его фруктамиСпециалисты в своем исследовании попробовали выяснить причину, по которой употребление искусственных подсластителей (на примере сукралозы) приводит к появлению у некоторых людей чувства голода, заставляющего переедать.

Ученые провели эксперименты на плодовых мушках и воспроизвели результаты на мышах. Они показали, что употребление сахарозаменителей приводит к возникновению в нервной системе животных связей, ответственных за недостаточное восприятие калорийности простых углеводов (естественного сахара). Таким образом мушки и мыши, потребляя пищу, недооценивают ее калорийность и переедают.

Эксперименты на плодовых мушках, в ходе которых они употребляли сахарозаменитель, проводились в течение пяти суток. За это время калорийность потребляемой ими пищи выросла на 30 процентов. Опыты на мышах проводились в течение недели. За это время животные также продемонстрировали увеличение калорийности рациона.

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Исследователи обнаружили, что искусственные подсластители способствовали гиперактивности, бессоннице и снижению качества сна. Такие же симптомы наблюдаются, как показали другие ученые, при голодании.

Согласно ранее проведенному исследованию коллег ученых, употребление сукралозы людьми, имеющими избыточную массу тела, не приводит к ее увеличению, по сравнению в теми, кто употребляет сахар в больших количествах.