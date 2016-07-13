В США существенно снизился уровень заболеваемости онкозаболеваниями

Исследователи из Дармутского колледжа выяснили, что заболеваемость раком кишечника в США за последние десятилетия снизилась вдвое. Среди возможных причин ученые называют развитие медицины, а также увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни. Статья о выявленной тенденции опубликована в New England Journal of Medicine, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеУмные люди реже имеют проблемы со здоровьемМедики изучили данные по числу случаев развития рака кишечника и смертности больных в возрасте от 50 лет. Результаты показали, что заболеваемость злокачественными опухолями снизилась с 1975 года примерно на 40 процентов, а смертность уменьшилась в два раза. Если рассматривать почти столетний промежуток времени, начиная с 1930 года, то рак нижних отделов желудочно-кишечного тракта стал встречаться реже на 90 процентов.

Так как рак кишечника занимает одно из ведущих мест по распространенности и смертности среди других онкологических заболеваний, то такое снижение заметно влияет на статистику по злокачественным новообразованиям в целом.

Подобные положительные тенденции обычно связывают со скринингом — комплексом медицинских исследований, направленными на выявление предраковых состояний и ранних стадий развития опухолей. Однако авторы статьи оценили эффективность скрининговых обследований и обнаружили, что ее недостаточно для того, чтобы объяснить падение заболеваемости.

Читайте такжеЗанятия спортом снижают вероятность развития многих форм ракаУченые допускают наличие других факторов, объясняющих наблюдение. Например, методы лечения рака кишечника кардинально улучшились за последние 30 лет. Кроме того, свою роль мог сыграть переход многих людей на здоровую диету и снижение потребления колбасных и копченых изделий. Также одной из причин медики называют использование нестероидных противовоспалительных препаратов. Однако, чтобы точно объяснить уменьшение раковых заболеваний, необходимы долговременные и масштабные исследования.