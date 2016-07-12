Прием статинов увеличит выживаемость онкопациентов

Известно, что статины назначаются пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет Медпортал. Их прием позволяет снизить уровень холестерина в крови. Ранее ученым удалось продемонстрировать связь между повышенным холестерином и вероятностью развития рака молочной железы.

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Теперь же Пол Картер (Paul Carter) и его коллеги провели масштабное обследование, проанализировав данные более чем о 900 тысячах пациентов, собранные в период с 1 января 2000 года по 31 марта 2013. Ученые изучили связь между высоким уровнем холестерина и смертностью участников исследования от рака легкого, рака молочной железы, рака кишечника и опухолей предстательной железы.

Оказалось, что онкобольные, у которых был обнаружен повышенный холестерин, реже умирали от рака, чем те, у кого холестерин был в норме. Так, например, среди пациентов с раком легкого смертность была снижена на 22%, а среди больных с раком предстательной железы – на 47%. Авторы предположили, что более низкая смертность среди таких больных была связана с тем, что они принимали назначенные им для нормализации уровня холестерина статины.