Учёные назвали главную опасность метода стимуляции мозга

Нейробиологи из Медицинского центра Бет-Израиль и Пенсильванского университета предупредили об опасности самодельных устройств, предназначенных для электростимуляции мозга. Ученые опубликовали открытое письмо в журнале Annals of Neurology, в котором описали риски процедуры, проводящейся неспециалистами.

Стимуляция мозга без оперативного вмешательства представляет собой потенциально новый метод лечения неврологических и психических заболеваний, сообщает Лента.ру. Исследования показывают, что транскраниальная стимуляция постоянным током (ТЭС-терапия), которая проводится с помощью электродов, прикрепленных к коже головы, может повысить познавательные способности, а также облегчить симптомы тревоги или депрессии. Однако ученые полагают, что одним из минусов ТЭС-терапии может быть то, что соответствующие устройства относительно легко сделать в домашних условиях.

В последнее время все больше людей готовы использовать самодельные приборы в качестве альтернативы антидепрессантам и другим лекарственным препаратам, а также для усиления памяти, внимания и творческих способностей. По словам нейробиологов, рост числа публикаций, посвященных ТЭС-терапии, заставляет DIY-пользователей считать, что они могут принести себе пользу, имитируя научные исследования. Ученые предостерегают от подобного заблуждения. Результаты электростимуляции мозга могут быть непредсказуемыми и вредными для когнитивных функций, а также здоровья в целом.

Открытое письмо подписали 39 нейробиологов. Они подчеркивают, что возможные риски ТЭС-терапии еще не изучены. Например, влияние электродов может неконтролируемо распространиться на другие участки мозга. Кроме того, неизвестно, являются ли изменения необратимыми, однако они могут быть достаточно прочными, если стимуляция проводится периодически в течение длительного времени. Такие факторы, как пол, особенности анатомии черепа, употребление лекарств и даже преобладающая рука, также способны влиять на результаты ТЭС-терапии.

DIY (от англ. Do It Yourself — «сделай это сам») — деятельность, включающая в себя самостоятельное изготовление или усовершенствование различной продукции широкого потребления, включая технику, оборудование, компьютерные игры, фильмы, музыку или продукты питания.