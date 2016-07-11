Польза криотерапии сильно преувеличена - FDA

Считается, что криотерапия всего тела помогает при самых разных заболеваниях, от депрессии и ожирения до астмы и рассеянного склероза, пишет Медпортал. Специалисты FDA изучили медицинскую литературу и сделали вывод, что польза криотерапии сильно преувеличена, скорее наоборот — охлаждение может принести вред организму.

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Во время процедуры пациент заходит в комнату или помещается в камеру, куда затем поступает газ, температура которого может достигать —185 градусов по Цельсию. Предположительно, криотерапия помогает на клеточном уровне, а также борется с воспалениями, однако нет информации о том, что конкретно происходит в это время с телом человека. Одна из исследователей FDA, Анна Гамбарян (Anna Ghambaryan), прокомментировала: «Мы просто ничего не знаем. Недостаточно публично доступной информации, чтобы ответить на этот вопрос». Арон Юштейн (Aron Yustein), медицинский инспектор Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, добавил: «Поскольку потребители интересуются криотерапией все больше и больше, в FDA неофициально проштудировали всю имеющуюся на эту тему медицинскую литературу. Мы не нашли почти ничего, что подтверждало бы безопасность криотерапии или ее эффективность в лечении заболеваний, в связи с которыми она рекламируется».

Ведомство рекомендует воздержаться от использования этого вида физиопроцедур. Специалисты заявляют, что если человек находится в наполненном охлажденным газом помещении, у него может наступить асфиксия, гипоксия из-за недостатка кислорода, он может потерять сознание. Возможны также ожоги и повреждения глаз. Это не просто слова, указывают в FDA, в прошлом году в штате Невада 24-летняя девушка по имени Челси Патрисия Эйк-Салвейшн (Chelsea Patricia Ake-Salvacion) скончалась во время процедуры. Она зашла в комнату по собственной инициативе и без сопровождения. По словам следователя, девушка умерла в течение нескольких минут.

В FDA отметили, что их рекомендации не означают, что следует полностью избегать общей криотерапии, однако, прежде всего, перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом и не удивляться, если ожидаемого улучшения не наступит. По мнению экспертов FDA, возможен обратный эффект.