Ученые нашли объяснение смертоносности раковых клеток

Ученым также удалось определить дальнейшую цепочку событий, приводящей к росту новообразования. Статья опубликована в журнале Nature пишет Лента.ру.

Клетки кожи постоянно заменяются новыми, которые появляются благодаря активности стволовых клеток. Однако из-за повреждений ДНК или активации специфических генов этот процесс может нарушаться. В результате возникает неконтролируемый рост тканей. В некоторых случаях возникшие опухоли могут быть доброкачественными, в других они могут приводить ко вторичным очагам (метастазам). Однако до сих пор не было точно известно, как именно стволовые клетки или клетки-предшественники кожи превращаются в рак.

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Ученые активировали онкоген — ген, способствующий возникновению опухоли, — в стволовых клетках и незрелых клетках кожи. Оказалось, что клетки-предшественники могут развиваться в доброкачественные опухоли, а стволовые — в злокачественные. Для своих исследований физиологи воспользовались трансгенными мышами, в которых легко можно было включить онкоген. К последнему была дополнительно присоединена флуоресцентная метка, которая позволяла отслеживать потомство клетки, где был активирован онкоген.

Анализируя количество флуоресцентных клеток с использованием математического моделирования, ученые показали, что только потомство мутантных стволовых клеток смогло преодолеть механизм, известный как апоптоз — запрограммированную клеточную гибель — и продолжало бесконтрольно делиться, образуя базально-клеточную карциному.