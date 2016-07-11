Проблемы со сном провоцируют развитие рака - исследование

Постоянный недосып приводит к тому, что люди начинают постоянно чувствовать себя разбитыми и раздраженными, пишет Медпортал.

Ученые из Калифорнийского университета во главе с Майклом Ирвином (Michael Irwin) проанализировали результаты 72 исследований, в которых приняли участие более 50 тысяч человек. Они пришли к выводу, что негативно сказаться на здоровье может как недостаток сна, так и его избыток.

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Нормой авторы считали 7-8 часов сна. У тех, кто спал меньше или же уделял сну гораздо больше времени, концентрация воспалительных белков в крови (например, С-реактивного белка и интерлейкина-6) оказалась увеличенной. Эти биомаркеры ассоциированы с рядом хронических заболеваний, например, гипертонией или диабетом 2 типа. Кроме того уже показана роль воспаления в развитии многих заболеваний, среди которых артрит, депрессия, астма и даже некоторые формы рака.

Все это свидетельствует о том, что нарушения сна также являются факторами риска возникновения таких заболеваний, наряду с неправильным питанием и сидячим образом жизни.

Причины такого явления пока ясны не до конца и требуются дополнительные исследования, чтобы выяснить их. Авторы предполагают, что нарушения сна каким-то образом влияют на работу иммунной системы.