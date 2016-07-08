Частый гнев - признак проблем в работе мозга

Люди, имеющие проблемы с гневом, часто неверно трактуют посылы других людей. Более того, они не воспринимают всю информацию, поступающую вследствие социального взаимодействия из-за ослабленных связей между регионами мозга, отвечающими за обработку данных, поступающих в рамках социальной ситуации, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Так, люди с расстройством прерывистой вспыльчивости (или импульсивной агрессией) имеют ослабленную связь между зонами мозга, отвечающими за ввод сенсорной информации, обработку языковой информации и социальное взаимодействие. Оказывается, белое вещество в зоне продольного пучка менее плотное и целостное у людей с проблемами.

Читайте такжеВ кишечнике нашли бактерии, манипулирующие психикой человекаПучок соединяет лобную долю (связана с принятием решений, эмоциями, пониманием последствий своих действий) и теменную долю (обрабатывает язык и входящие сенсорные сигналы). Получается, по словам экспертов Университета Чикаго, даже у внешне здорового человека при определенных особенностях мозга возможны проблемы.